Укр

Россия бросила в Украину 2/3 БТГ: новые данные о наступлении

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Россия бросила в Украину 2/3 БТГ: новые данные о наступлении Новость обновлена 25 февраля 2022, 00:01

Последние данные про наступление

В Украину введено 2/3 доступных России батальонных тактических групп.

Об этом заявил советник президента Украины Алексей Арестович в эфире "1+1".

Напомним, Согласно информации от военных — россияне хотят заблокировать Киев и получить путь по суше к Крыму и самопровозглашенному Приднестровью. В аэропорту Гостомель высадился русский десант — до 200 солдат. Отметим, что в 22:10 появилась информации про возвращение аэропорта под украинский контроль.

Южная Украина: бои ведутся на подступах к Херсону, враги хотят обойти город с востока, чтобы идти на Николаев. По Буялику нанесены два ракетных удара.

Северное направление: на рубеже Победа-Глухов (Сумская область) украинские войска ведут оборону — колонну российских оккупантов остановили. На окраине Чернигова идут бои.

Слобожанщина: Довжанка, Двуречная, Артемовка, Котузовка, Харьков, Дергачи, Довжик, Мурах(ф)а, Ахтырка, Сумы — ведется оборона. На Сумщине в Ахтырке от россиян город зачистило подразделение, вооруженное только стрелковым оружием.

На Донбассе, как сообщает штаб ООС, оккупантам прорваться не удалось. В Луганской области "горячими точками" были Счастье, Станица Луганская, Лобачево, Беловодск, Старобельск. При обороне Счастья уничтожили два танка врага, и захватили один и одну ЗУ-23-2. Возле оккупированной Сентяновки украинская артиллерия остановила колонну врага с бронетехникой и "Градами".

На Донетчине тяжелее всего было в населенных пунктах Новотроицкое, Новогнатовка, Пищевик, Павлопов.

Как ранее писал "Телеграф", Россия захватила остров Змеиный.

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