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Перший день вторгнення: скільки техніки втратила Росія та де йдуть бої

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Українська авіація Новина оновлена 25 лютого 2022, 01:41
Українська авіація

Українським захисникам вдається зупиняти переважаючі сили противника

За підсумками 19 години вторгнення українські військові не тільки змогли стримати ворога і, за попередніми даними, вбити близько 400 військових РФ, які вторглися до нашої країни. Також війська противника зазнали втрат у техніці.

Про це повідомляє українське Міноборони.

Втрати противника попередньо: понад 30 танків, до 130 бойових броньованих машин, 5 літаків та 6 вертольотів. У Генштабі ЗСУ також попередили мешканців Сумщини, Чернігівщини, Херсонщини, Житомирщини, Київщини та Харківщини про можливе збільшення кількості російських військ з паливом та боєприпасами та попросили передавати інформацію про рух техніки ворога керівництву населених пунктів та областей.

Де йдуть зіткнення

У південному напрямку — бої йдуть на схід від Херсона, ЗСУ повернули автомобільний міст і зміцнилися на лівому березі Дніпра. Біля села Рикове українські захисники знищили переважаючі сили противника.

У Сіверському напрямку у районі Перемоги-Глухова зупинили колону російських військ.

На Волині військові зайняли позиції.

Слобожанський напрямок: оборона ЗСУ ведеться у Довжанці, Харкові, Охтирці, Сумах. Бої йдуть біля Вовчанська, Білого Колодязя, Приколотного. В Охтирці наступ супротивника відбили.

У Чорному морі тривають бойові дії на південному заході. Обороняють порти та пункти базування в Одесі, Південному, Очакові, Чорноморську.

Готуються до оборони Києва.

Повітряні сили ЗСУ не лише проводять розвідку з безпілотниками, а й завдали ударів по колонах ворога біля Нової Збурівки, Куп’янська, Нової Каховки та російських десантників біля аеропорту Гостомеля.

На Донеччині та Луганщині на частині напрямків відновили положення по передньому краю, у частині місць ворог намагається вклинитися.

’Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський звернувся до нації та повідомив про кількість загиблих та поранених, а також про диверсійні групи у столиці.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
Українська авіація
Україна
Перший день вторгнення: скільки техніки втратила Росія та де йдуть бої
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Категорія
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Перший день вторгнення: скільки техніки втратила Росія та де йдуть бої
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