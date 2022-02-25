Українські жінки та діти рятуються від війни: ситуація на західному кордоні (відео)

Тисячі українських біженців тікають від російської агресії.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну тисячі біженців штурмують західні кордони, сподіваючись безпечно перетнути його. На заході України сформувались кілометрові черги з українськими біженцями.

Про це повідомляє "Політика Країни".

Стан справ на західному кордоні дуже важкий. Перед контрольно-пропускними пунктами на Львівщині, Волині та Закарпатті сформувалися багатокілометрові черги з охочих залишити країну, і ситуація лише погіршується. Одна з найдовших черг – на контрольно-пропускному пункті "Краковець" (Львівська область), де сформувалася 30-кілометрова черга у дві шеренги.

На єдиному пішому переході на західному кордоні у Шегини (Львівська область) черга розтягнулася на 20 км та вийшла за межі села. За словами місцевих, народ усе йде та йде.

Додамо, що після указу президента України Володимира Зеленського про загальну мобілізацію чоловіків від 18 до 60 років на кордоні завертають назад. Пускають лише жінок із дітьми та літніх.

Раніше повідомлялося, що Польща надасть Україні фінансову допомогу на суму 4 млрд злотих (950 млн доларів).