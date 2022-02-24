Польща дасть Україні один мільярд доларів

Це допоможе підтримати золотовалютні резерви України.

Польща надасть Україні фінансову допомогу на суму 4 млрд. злотих (950 млн. доларів).

Про це йдеться у повідомленні Національного банку Польщі у четвер, 24 лютого.

Це потрібно для того, щоби підтримати золотовалютні резерви України на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

"Польський народний банк повністю висловлює свою солідарність з Національним банком України та з усім українським народом перед лицем російської збройної агресії. Заявляємо про всю необхідну допомогу Національному банку України", – сказано у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Великобританія запровадила обмеження проти банку "ВТБ" та компанії "Аерофлот". Крім того, в ЄС же пообіцяли вдарити "по стратегічних галузях російської економіки" та заблокувати доступ до ключових технологій.

Президент України Володимир Зеленський переговорив із французьким лідером Еммануелем Макроном та обговорив відключення Росії від системи SWIFT.