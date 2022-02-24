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Польща дасть Україні один мільярд доларів

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Польща – Україна Новина оновлена 24 лютого 2022, 20:02
Польща – Україна

Це допоможе підтримати золотовалютні резерви України.

Польща надасть Україні фінансову допомогу на суму 4 млрд. злотих (950 млн. доларів).

Про це йдеться у повідомленні Національного банку Польщі у четвер, 24 лютого.

Це потрібно для того, щоби підтримати золотовалютні резерви України на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

"Польський народний банк повністю висловлює свою солідарність з Національним банком України та з усім українським народом перед лицем російської збройної агресії. Заявляємо про всю необхідну допомогу Національному банку України", – сказано у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Великобританія запровадила обмеження проти банку "ВТБ" та компанії "Аерофлот". Крім того, в ЄС же пообіцяли вдарити "по стратегічних галузях російської економіки" та заблокувати доступ до ключових технологій.

Президент України Володимир Зеленський переговорив із французьким лідером Еммануелем Макроном та обговорив відключення Росії від системи SWIFT.

Теги:
#Польща #Росія #Золотовалютні запаси
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