Укр

Польша даст Украине один миллиард долларов

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Польша - Украина Новость обновлена 24 февраля 2022, 20:02
Польша - Украина

Это поможет поддержать золотовалютные резервы Украины.

Польша предоставит Украине финансовую помощь на сумму 4 млрд злотых (950 млн долларов).

Об этом сказано в сообщении Национального банка Польши в четверг, 24 февраля.

Это нужно для того, чтобы поддержать золотовалютные резервы Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

"Польский народный банк полностью выражает свою солидарность с Национальным банком Украины и со всем украинским народом перед лицом российской вооруженной агрессии. Заявляем о всей необходимой помощи Национальному банку Украины", – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Великобритания ввела ограничения против банка "ВТБ" и компании "Аэрофлот". Кроме того, в ЕС же пообещали ударить "по стратегическим отраслям российской экономики" и заблокировать доступ к ключевым технологиям.

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с французским лидером Эммануэлем Макроном и обговорил отключение России от системы SWIFT.

Теги:
#Польша #Россия #Золотовалютные резервы
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