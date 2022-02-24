Польша даст Украине один миллиард долларов

Это поможет поддержать золотовалютные резервы Украины.

Польша предоставит Украине финансовую помощь на сумму 4 млрд злотых (950 млн долларов).

Об этом сказано в сообщении Национального банка Польши в четверг, 24 февраля.

Это нужно для того, чтобы поддержать золотовалютные резервы Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

"Польский народный банк полностью выражает свою солидарность с Национальным банком Украины и со всем украинским народом перед лицом российской вооруженной агрессии. Заявляем о всей необходимой помощи Национальному банку Украины", – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Великобритания ввела ограничения против банка "ВТБ" и компании "Аэрофлот". Кроме того, в ЕС же пообещали ударить "по стратегическим отраслям российской экономики" и заблокировать доступ к ключевым технологиям.

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с французским лидером Эммануэлем Макроном и обговорил отключение России от системы SWIFT.