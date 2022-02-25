Зеленський запропонував Ізраїлю стати посередником у переговорах із Путіним

Ізраїль може взяти участь у переговорах між Україною та Росією

Президент України Володимир Зеленський звернувся із пропозицією до прем’єра Ізраїлю Нафталі Беннета про те, щоб він став посередником у переговорах між ним та російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Times of Israel.

"Ми хочемо, щоб переговори відбулися у Єрусалимі", — цитує видання слова Зеленського.

Український президент також заявив, що Ізраїль цілком здатний вести подібні розмови у розпал війни.

Поки що залишається невідомим, чи відповіли згодою в канцелярії Беннета, а отримати її коментар журналістам так і не вдалося.

Своєю чергою, прессекретар Зеленського Сергій Никифоров підтвердив інформацію про те, що Україна прийняла пропозицію про проведення переговорів з Росією.

"Безпосередньо в цей час сторони консультуються про місце і час проведення переговорного процесу. Чим швидше почнуться переговори, тим більше шансів відновити нормальне життя ", — написав він у Фейсбук.

Як повідомляє РБК-Україна, радник голови ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що така пропозиція була направлена не лише Ізраїлю, а й іншим країнам світу.

"Україна закликала всі країни, зокрема й Ізраїль, бути посередниками у цій складній ситуації. Будь-яка допомога приймається", — сказав він.

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Як повідомлялося раніше, вдень 25 лютого Зеленський під час свого відеозвернення запропонував Путіну сісти за стіл переговорів. Пізніше у Кремлі відповіли, що готові направити для цього делегацію до столиці Білорусі.

Радник голови ОПУ Олексій Арестович при цьому наголосив, що Україна не надсилала звернення до Росії, а просто вголос заявила про те, що досі готова розв'язувати питання дипломатичним шляхом.