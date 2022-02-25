Путін погодився на переговори із Україною та призначив місце

Лідер РФ запропонував зустрітися в Мінську

Російський президент Володимир Путін готовий направити до Мінська російську делегацію для переговорів із українською стороною.

Вказану інформацію оприлюднив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, — передають росЗМІ.

Як зазначив представник Кремля, до делегації з боку РФ увійдуть представники Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ та працівники адміністрацій.

"Зеленський заявив про готовність обговорювати нейтральний статус України. Спочатку президент Росії Володимир Путін говорив про те, що метою операції є допомога ЛНР та ДНР, у тому числі шляхом демілітаризації та денацифікації України. А це власне і є невід'ємним компонентом нейтрального статусу", — сказав Пєсков.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив про те, що головною метою "російської спецоперації", яка 24 лютого було розгорнута російськими окупантами на території української держави, є чинний гарант України Володимир Зеленський.

Також нагадаємо, що спікер Верховної Ради України звернувся до урядів світу із закликом закрите небо над Чорнобильською АЕС.