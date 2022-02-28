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РосЗМІ наперед написали статтю про перемогу над Україною: вона вийшла випадково

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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У Кремлі готувалися захопити Україну за один день Новина оновлена 28 лютого 2022, 00:29
У Кремлі готувалися захопити Україну за один день

Статтю про початок "нового світу" та "кінець України" було випадково опубліковано 26 лютого

Схоже, що Росія, яка розпочала вторгнення в Україну 24 лютого, справді розраховувала взяти Київ у перший же день, оскільки місцеві ЗМІ готували присвячені своїй "перемозі" заздалегідь.

Одна з таких статей під назвою "Наступ Росії та нового світу" була помилково опублікована агентством "РІА-Новини" 26 лютого о 8:00. І хоч пізніше її видалили, але в мережі збереглася її копія, на що звернув увагу блогер Антон Ходза.

"Там шиза максимальна. Почитайте, що нам готували. Рашисти погоріли і Київ не взяли, а ось статтю з таймера зняти забули", — написав він.

Зокрема у статті заявлялося, що Росія перемогла та закрила "українське питання", яке завжди залишалося б "головною проблемою" для їхньої країни. Крім того, йдеться про те, що тепер Путін будуватиме "новий світ" без "анти-Росії", яку автор матеріалу побачив в Україні.

Примітно, що творець статті не використовує терміну українці, натомість називаючи нас "малоросами".

З повним змістом матеріалу можна ознайомитись за цим посиланням.

Зазначимо, що станом на 27 лютого, російські окупанти втратили понад 4,3 тисячі осіб, силами ЗСУ було знищено майже 150 танків та понад 700 бойових машин.

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#Україна #Росія
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