РосСМИ заранее написали статью о победе над Украиной: она вышла случайно

Статья о начале "нового мира" и "конце Украины" была случайно опубликована 26 февраля

Похоже, что Россия, которая начала вторжение в Украину 24 февраля, действительно рассчитывала взять Киев в первый же день, поскольку местные СМИ готовили посвященные своей "победе" заранее.

Одна из таковых статей под названием "Наступление России и нового мира" было по ошибке опубликовано агентством "РИА-Новости" 26 февраля в 8:00. И хоть позже ее удалили, но в сети сохранилась ее копия, на что обратил внимание блогер Антон Ходза.

"Там шиза максимальная. Почитайте, что нам готовили. Рашисты погорели и Киев не взяли, а вот статью с таймера снять забыли", — написал он.

В частности в статье заявлялось, что Россия победила и закрыла "украинский вопрос", который всегда оставался бы "главной проблемой" для их страны. Кроме того речь идет о том, что теперь Путин будет строить "новый мир" без "анти-России", которую автор материала увидел в Украине.

Примечательно, что создатель статьи не использует термина украинцы, вместо этого называя нас "малороссами".

С полным содержанием материала можно ознакомиться по этой ссылке.

Отметим, что по состоянию на 27 февраля, российские оккупанты потеряли более 4,3 тысячи человек, силами ВСУ было уничтожено почти 150 танков и более 700 боевых машин.