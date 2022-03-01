"Не сприймаємо таку тактику": Зеленський розповів про обстріл міст під час переговорів

Україна не збирається піддаватися тиску з боку Росії під час переговорів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував перші після початку вторгнення переговори з росіянами з приводу завершення війни, що відбулися 28 лютого .

Звернення глави держави було оприлюднено у його телеграм-каналі.

Зокрема, він зазначив, що в Україні бачили, що переговори проходили під час обстрілів наших міст.

"Я вважаю, що у такий нехитрий спосіб Росія намагається тиснути. Не втрачайте часу. Ми не сприймаємо таку тактику", — сказав він.

За його словами, справедливі переговори можуть бути лише тоді, коли одна сторона не обстрілює іншу реактивною артилерією у розпал діалогу.

Зеленський зазначив, що Україна поки що не отримала бажаного результату від розмови, але почула російську позицію та деякі сигнали. Після повернення до Києва українська делегація зайнялася аналізом почутого та визначатиме, як переходити до другого раунду.

Як повідомлялося раніше, переговори між делегаціями України та Росії відбулися в Білорусі 28 лютого. За їхнім підсумком, радник голови ОПУ Михайло Подоляк дав короткий брифінг для ЗМІ, під час якого розповів, що сторони намітили низку тем для подальшого обговорення, однак жодної конкретики він не навів.