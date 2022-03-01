"Не воспринимаем такую тактику": Зеленский рассказал об обстрелах городов во время переговоров

Украина не собирается поддаваться давлению со стороны России во время переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прошедшие 28 февраля первые после начала вторжения переговоры с россиянами по поводу завершения войны.

Обращение главы государства было обнародовано в его телеграм-канале.

В частности он указал, что в Украине видели, что переговоры проходили во время обстрелов наших городов.

"Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить. Не теряйте времени. Мы не воспринимаем такую тактику", — сказал он.

По его словам, справедливые переговоры могут быть лишь тогда, когда одна сторона не обстреливает другую реактивной артиллерией в разгар диалога.

Зеленский отметил, что Украина пока не получила желаемого результата от разговора, но услышала российскую позицию и некоторые сигналы. По возвращению в Киев украинская делегация занялась анализом услышанного и будет определять, как переходить ко второму раунду.

Как сообщалось ранее, переговоры между делегациями Украины и России прошли в Беларуси 28 февраля. По их итогу советник главы ОПУ Михаил Подоляк дал краткий брифинг для СМИ, во время которого рассказал, что стороны наметили ряд тем для дальнейшего обсуждения, однако никакой конкретики он не привел.