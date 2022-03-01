Росія оголосить про "капітуляцію" України: Резніков повідомив, що готуються провокації

В Міноборони готуються до нових фейків від агресора

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що російські загарбники найближчим часом можуть запустити кампанію з дезінформації про нібито "здавання" військово-політичного керівництва України Росії. Як передає "Телеграф", про це йдеться в повідомленні на Фейсбук-сторінці глави Міноборони у вівторок, 1 березня.

За даними Резнікова, окупанти можуть влаштувати перебої зв’язку. Потім є ймовірність масових вкидів про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію.

"На "підтвердження" цього фейку будуть поширювати начебто підписані "документи", а також змонтовані фейкові відеоролики. ЦЕ БРЕХНЯ. Не дочекаються!" – застеріг глава Міноборони.

Резніков вкотре підкреслив, що Україна не піде на капітуляцію, а досягне перемоги.

"Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі", — зазначив міністр.

Нагадаємо, дані Генштабу свідчать про те, що у російських військових виникли проблеми з наступом на українські землі. Зокрема йдеться про перебої з паливом і боєприпасами. Наразі противник зосередився на оточенні Києва.