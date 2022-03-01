Укр

Россия объявит о "капитуляции" Украины: Резников сообщил, что готовятся провокации

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
1013
Министр обороны Украины Алексей Резников Новость обновлена 01 марта 2022, 14:21
Министр обороны Украины Алексей Резников

В Минобороны готовятся к новым фейкам от агрессора

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что российские захватчики в ближайшее время могут запустить кампанию по дезинформации о якобы "сдаче" военно-политического руководства Украины России. Как передает "Телеграф", об этом говорится в сообщении на Facebook-странице главы Минобороны во вторник, 1 марта.

По данным Резникова, оккупанты могут устроить перебои связи. Затем есть вероятность массовых вбросов о том, что украинское военно-политическое руководство якобы согласилось на капитуляцию.

"На "подтверждение" этого фейка будут распространять якобы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики. ЭТО ЛОЖЬ. Не дождутся!" – предостерег глава Минобороны.

Резников еще раз подчеркнул, что Украина не пойдет на капитуляцию, а добьется победы.

"Многие, кто рассчитывал взять Киев за 2-3 суток, уже в аду", — отметил министр.

Напомним, данные Генштаба свидетельствуют о том, что у российских военных возникли проблемы с наступлением на украинские земли. В частности, речь идет о перебоях с топливом и боеприпасами. В настоящее время противник сосредоточился на окружении Киева.

Теги:
#Капитуляция #Росія #Алексей Резников
Глава государства заставил слушать всю Европу
Политика
"Украинский выбор Европы": Зеленский сорвал аплодисменты в Европарламенте (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Глава государства заставил слушать всю Европу
"Украинский выбор Европы": Зеленский сорвал аплодисменты в Европарламенте (видео)
Дата публикации
Категория
Российская техника в Украине
У россиян все больше проблем с "захватом" Украины: последние данные Генштаба
Дата публикации
Категория
Центр Харькова испытал значительные разрушения
Обстрел Харькова: только в здании ОГА погибли не менее 10 человек (видео)
Дата публикации
Категория
Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам
Зеленский отреагировал на авиаудар в Харькове и назначил главу Киева: обращение президента (видео)
Дата публикации
Категория
Война России против Украины длится уже шестой день
Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор (обновляется)