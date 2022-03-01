Россия объявит о "капитуляции" Украины: Резников сообщил, что готовятся провокации

В Минобороны готовятся к новым фейкам от агрессора

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что российские захватчики в ближайшее время могут запустить кампанию по дезинформации о якобы "сдаче" военно-политического руководства Украины России. Как передает "Телеграф", об этом говорится в сообщении на Facebook-странице главы Минобороны во вторник, 1 марта.

По данным Резникова, оккупанты могут устроить перебои связи. Затем есть вероятность массовых вбросов о том, что украинское военно-политическое руководство якобы согласилось на капитуляцию.

"На "подтверждение" этого фейка будут распространять якобы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики. ЭТО ЛОЖЬ. Не дождутся!" – предостерег глава Минобороны.

Резников еще раз подчеркнул, что Украина не пойдет на капитуляцию, а добьется победы.

"Многие, кто рассчитывал взять Киев за 2-3 суток, уже в аду", — отметил министр.

Напомним, данные Генштаба свидетельствуют о том, что у российских военных возникли проблемы с наступлением на украинские земли. В частности, речь идет о перебоях с топливом и боеприпасами. В настоящее время противник сосредоточился на окружении Киева.