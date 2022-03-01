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Що робити, якщо ви помітили ворожі ДРГ: покрокова інструкція від СБУ

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Протитанкові їжаки на вулицях Житомира Новина оновлена 01 березня 2022, 16:50
Протитанкові їжаки на вулицях Житомира

Що робити, якщо ви помітили ворожі ДРГ.

Українці продовжують боротися з російськими окупантами та давати рішучу відсіч ворогові. У багато міст проникли диверсійні групи.

Служба безпеки України опублікувала інструкцію про те, що робити, якщо ви побачили ворожі ДРГ чи диверсантів.

Українців просять звернути увагу, якщо підозрілі особи:

  • мають виражений російський акцент;
  • особи не орієнтуються на місцевості;
  • фотографують чи знімають на відео місцевість;
  • ставлять мітки;
  • просять телефон, щоб зателефонувати.

Що робити, якщо ви побачили підозрілі особи:

  • зафіксуйте їх прикмети (зовнішність, одяг);
  • не показуйте їм документи та дорогу;
  • якщо дали їм телефон, зафіксуйте номер, на який вони дзвонили;
  • усіма доступними способами інформуйте СБУ про час і місце, де ви бачили ймовірних диверсантів (прикмети, номери автомобілів, їх кількість, місцезнаходження).

Зазначимо, що раніше повідомлялася детальна інструкція щодо того, як приготувати "коктейль Молотова".

Також слід звернути увагу на те, як правильно поводитися, коли ви почули сигнал тривоги, перебуваючи в квартирі.

Теги:
#СБУ #Росія #диверсанти
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