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Російських артилеристів в Україні в полон більше не беруть: заява ССО

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ССО оголосили полювання на російських артилеристів Новина оновлена 02 березня 2022, 20:39
ССО оголосили полювання на російських артилеристів

У ССО нагадали, що вся інформація про артилеристів з росії у них вже є

Командування Сил спеціальних операцій України передало "полум’яний привіт" артилеристам росії, після того, як житлові райони українських міст нашої країни зазнали масованих обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба ССО.

"Ми вас вітаємо: після того, як ви накрили найжорстокішими обстрілами наші мирні міста, наших рідних, дітей, близьких — ви, черв’яки, стали нашою метою номер один", — сказано в повідомленні.

Командування доступно пояснило, що гнів українських військовослужбовців викликаний тим, що саме артилеристи окупанта відповідальні за обстріл дитячих садків, шкіл, лікарень та вбивство дітей та людей похилого віку.

"Інформація щодо вас — вже у нас. А якщо щодо когось ще немає, то це питання лічених хвилин", — йдеться у повідомленні.

У ССО наголошують, що відтепер ворожих артилеристів у полон не братимуть, а натомість вони знищуватимуться незалежно від того, чи є вони заряджаючими, водіями чи командирами розрахунків.

Як повідомлялося раніше, 1 березня житлові райони Харкова зазнали обстрілів з реактивної артилерії окупантів, через що загинули щонайменше 15 мирних жителів.

За даними Пентагону, росіяни планують взяти місто в облогу і продовжувати обстріл, при цьому не виключено, що до цього будуть залучені установки для запуску термобаричних снарядів ("вакуумних бомб"), на зразок ТОС-1а "Сонцепек". Хоча достовірної інформації про це поки що не надходило.

Теги:
#Україна #Росія #ССО #ЗСУ
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