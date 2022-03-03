Від Росії відвернулися навіть кошатники: російські коти потрапили під міжнародні санкції.

Елітних пухнастих вихованців позбавлять привілеїв

Міжнародна федерація кішок засудила вторгнення росії в Україну та виділить допомогу своїм колегам у нашій країні.

Вони опублікували заяву із засудженням та обмеженнями для росіян та їхніх тварин: "Рада FIFe вважає, що не може просто спостерігати за цими звірствами і нічого не робити ", — сказано в тексті. Вони також підтримали та подякували сусіднім країнам Європи за допомогу Україні.

З 1 березня по 31 травня з можливістю перегляду при необхідності вводять обмеження:

вирощені в Росії кішки не можуть вивозитися і реєструватися в племінних книгах федерації за кордоном Росії, хто видав родовід — не важливо

якщо кішка живе в Росії, то її не можна виставляти на заходах федерації за межами Росії, незалежно від тієї організації, де перебувають власники.

Федерація консультуватиметься з українською фелінологічною спілкою та подібними організаціями в сусідніх країнах, чим може допомогти українським кішковласникам.

Раніше "Телеграф" публікував добірку картинок у стилі "Лав із", присвячених війні в Україні.