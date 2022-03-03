От рф отвернулись даже кошатники: российские коты попали под международные санкции

Элитных пушистых питомцев лишат привилегий

Международная федерация кошек осудила вторжение россии в Украину и выделит помощь своим коллегам в нашей стране.

Они опубликовали заявление с осуждением и ограничениями для россиян и их животных: "Совет FIFe считает, что не может просто наблюдать за этими зверствами и ничего не делать", — сказано в тексте. Они также поддержали и поблагодарили соседние страны Европы за помощь Украине.

С 1 марта по 31 мая с возможностью пересмотра по мере надобности вводят ограничения:

выращенные в росии кошки не могут вывозиться и регистрироваться в племенных книгах федерации за границе рф, кто выдал родословную — не важно

если кошка живет в рф, то ее нельзя выставлять на мероприятиях федерации за границами россии, вне зависимости от той организации, где состоят владельцы.

Федерация будет консультироваться с украинским феллинологическим союзом и сходными организациями в соседних странах, чем может помочь украинским кошковладельцам.

Ранее "Телеграф" публиковал подборку картинок в стиле "Лав из", которые посвящены войне в Украине.