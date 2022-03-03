Білецький назвав кадирова "шматком лайна" та пообіцяв коротке життя

Глава "Нацкорпусу" пообіцяв кадирову "коротке життя"

Глава Чечні рамзан кадиров оголосив нагороду за вбивство командирів "українських націоналістів", але отримав жорстку відповідь від лідера "Нацкорпусу" Андрія Білецького.

Звернення було оприлюднено у телеграм-каналі Білецького.

За словами кадирова, він нібито готовий заплатити за голови командирів "українських націоналістів", а також лідерів чеченських добровольців, які приїхали в Україну, щоб допомогти захистити її від російського вторгнення.

Примітно, що нагороду він оголосив у доларах США, а не в рублях, які після введення санкцій проти Росії почали швидко знецінюватися.

"Як говорив цар Леонід, прийди і візьми, якщо тобі так потрібно", — відповів кадирову Білецький.

Крім того, він заявив, що не дав би за голову голови Чечні жодної копійки, а також назвав того "куском лайна".

"Ти здохнеш і так, тебе вбиватимуть не за гроші, тебе вбиватимуть, тому що ви прийшли на нашу землю. Живи з цим, і повір, це життя буде не таким вже довгим", — підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, 3 березня в мережі з’явилася інформація про те, що чергова колона техніки кадировців була знищена, а окупанти, що залишилися в живих, розбіглися по прилеглих лісах, де їх вже вишукують військовослужбовці ЗСУ.

За офіційними даними, російські військові за тиждень війни втратили близько 9 тисяч військових понад 200 танків і 900 бойових машин.