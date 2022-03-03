Білецький назвав кадирова "шматком лайна" та пообіцяв коротке життя
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Глава "Нацкорпусу" пообіцяв кадирову "коротке життя"
Глава Чечні рамзан кадиров оголосив нагороду за вбивство командирів "українських націоналістів", але отримав жорстку відповідь від лідера "Нацкорпусу" Андрія Білецького.
Звернення було оприлюднено у телеграм-каналі Білецького.
За словами кадирова, він нібито готовий заплатити за голови командирів "українських націоналістів", а також лідерів чеченських добровольців, які приїхали в Україну, щоб допомогти захистити її від російського вторгнення.
Примітно, що нагороду він оголосив у доларах США, а не в рублях, які після введення санкцій проти Росії почали швидко знецінюватися.
"Як говорив цар Леонід, прийди і візьми, якщо тобі так потрібно", — відповів кадирову Білецький.
Крім того, він заявив, що не дав би за голову голови Чечні жодної копійки, а також назвав того "куском лайна".
"Ти здохнеш і так, тебе вбиватимуть не за гроші, тебе вбиватимуть, тому що ви прийшли на нашу землю. Живи з цим, і повір, це життя буде не таким вже довгим", — підкреслив він.
Як повідомлялося раніше, 3 березня в мережі з’явилася інформація про те, що чергова колона техніки кадировців була знищена, а окупанти, що залишилися в живих, розбіглися по прилеглих лісах, де їх вже вишукують військовослужбовці ЗСУ.
За офіційними даними, російські військові за тиждень війни втратили близько 9 тисяч військових понад 200 танків і 900 бойових машин.
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