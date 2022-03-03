Билецкий назвал кадырова "куском дерьма" и пообещал короткую жизнь
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Глава "Нацкорпуса" пообещал кадырову "короткую жизнь"
Глава Чечни рамзан кадыров объявил награду за убийство командиров "украинских националистов", но получил жесткий ответ от лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого.
Обращение было обнародовано в телеграм-канале Билецкого.
По словам кадырова, он якобы готов заплатить за головы командиров "украинских националистов", а также за лидеров чеченских добровольцев, приехавших в Украину, чтобы помочь защитить ее от российского вторжения.
Примечательно, что награду он объявил в долларах США, а не в рублях, которые после введение санкций против рф начали стремительно обесцениваться.
"Как говорил царь Леонид, приди и возьми, если тебе так нужно", — ответил кадырову Билецкий.
Кроме того, он заявил, что не дал бы за голову главы Чечни и копейки, а также назвал того "куском дерьма".
"Ты сдохнешь и так, тебя будут убивать не за деньги, тебя будут убивать, потому что вы пришли на нашу землю. Живи с этим, и поверь, эта жизнь будет не такой уж долгой", — подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, 3 марта в сети появилась информация о том, что очередная колона техники кадыровцев была уничтожена, а оставшиеся в живых оккупанты разбежались по близлежащим лесам, где их уже выискивают военнослужащие ВСУ.
Всего по официальным данным, российские военные за неделю войны потеряли около 9 тысяч военных более 200 танков и 900 боевых машин.
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