Билецкий назвал кадырова "куском дерьма" и пообещал короткую жизнь

Глава "Нацкорпуса" пообещал кадырову "короткую жизнь"

Глава Чечни рамзан кадыров объявил награду за убийство командиров "украинских националистов", но получил жесткий ответ от лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого.

Обращение было обнародовано в телеграм-канале Билецкого.

По словам кадырова, он якобы готов заплатить за головы командиров "украинских националистов", а также за лидеров чеченских добровольцев, приехавших в Украину, чтобы помочь защитить ее от российского вторжения.

Примечательно, что награду он объявил в долларах США, а не в рублях, которые после введение санкций против рф начали стремительно обесцениваться.

"Как говорил царь Леонид, приди и возьми, если тебе так нужно", — ответил кадырову Билецкий.

Кроме того, он заявил, что не дал бы за голову главы Чечни и копейки, а также назвал того "куском дерьма".

"Ты сдохнешь и так, тебя будут убивать не за деньги, тебя будут убивать, потому что вы пришли на нашу землю. Живи с этим, и поверь, эта жизнь будет не такой уж долгой", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, 3 марта в сети появилась информация о том, что очередная колона техники кадыровцев была уничтожена, а оставшиеся в живых оккупанты разбежались по близлежащим лесам, где их уже выискивают военнослужащие ВСУ.

Всего по официальным данным, российские военные за неделю войны потеряли около 9 тысяч военных более 200 танков и 900 боевых машин.