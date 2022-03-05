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Стівен Кінг відмовився від російського ринку

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Стівен Кінг Новина оновлена 05 березня 2022, 19:37
Стівен Кінг

Автор "Воно" підтримує Україну.

У суботу, 5 березня, на 10-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну всесвітньовідомий письменник американець Стівен Кінг заявив, що перестане працювати з Росією.

Про це він повідомив на своїй сторінці у twitter.

Письменник у відповідь на твіт свого канадського колеги Лінвуда Барклі зазначив, що також перестане укладати нові контракти із російськими виданнями.

Довідка: Стівен Кінг — американський письменник, який працює в різноманітних жанрах, включаючи жахи, трилер, фантастику, фентезі, містику, драму, детектив, отримав прізвисько "Король жахів". Продано понад 350 мільйонів екземплярів його книг, за якими було знято безліч художніх фільмів та серіалів, телевізійних постановок, а також намальовано комікси.

Раніше повідомлялося, що 5 березня російські окупанти на Луганщині обстріляли мирних українців, які вийшли на мітинг проти "визволителів". Крім того, в суботу під час боїв було ліквідовано одного з ватажків бойовиків "ДНР". Також стала відома дата третього раунду переговорів між Україною та рф.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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