Окупанти концентрують зусилля на Києві, Харкові та Миколаєві: у ЗСУ підбили підсумки 5 березня

Війська противника розпочали перегрупування на ряді напрямків

У Збройних силах України підбили підсумки десятого дня війни та розповіли про те, як йдуть справи в відбитті російського вторгнення.

Про це проінформувала пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Противник продовжує наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Миколаїв, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з ТОТ АР Крим", — йдеться у повідомленні.

Там повідомили, що супротивник продовжує здійснювати авіанальоти з території Білорусі на об’єкти інфраструктури у Київській та Житомирській областях.

Також зазначається, що війська окупанта не залишають спроб вийти на північно-західні околиці Києва, але водночас було зафіксовано велику колону техніки біля Козельця, що на Чернігівщині. У її складі було помічено установки ТОС-1.

На Слобожанському напрямку окупанти після того, як зазнали суттєвих втрат, намагаються перегрупуватися, щоб продовжити наступ на Лубни, Полтаву та Харків. Крім того, з’явилися дані, що ворожі війська мають намір взяти дамбу Канівської ГЕС.

Наступ військ противника у бік Ізюму було зупинено на річці Сіверський Донець, тепер противник намагається підтягнути сили, щоб відновити атаку.

Протягом дня також фіксувалися спроби ворога піти на Миколаїв, проте вони не увінчались успіхом.

Нагадаємо, "Телеграф" веде текстову трансляцію основних подій війни росії в Україні, докладніше про це читайте у матеріалі: Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста.