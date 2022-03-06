Оккупанты концентрируют усилия на Киеве, Харькове и Николаеве: в ВСУ подвели итоги 5 марта
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Войска противника начали перегруппировку на ряде направлений
В Вооруженных силах Украины подвели итоги десятого дня войны и рассказали о том, как обстоит ситуация с отражением российского вторжения.
Об этом проинформировала пресс-служба Генштаба ВСУ.
"Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из ВОТ АР Крым", — говорится в сообщении.
Там сообщили, что противник продолжает совершать авианалеты из территории Беларуси на объекты инфраструктуры в Киевской и Житомирской областях.
Отмечается, что войска оккупанта не оставляют попыток выйти на северо-западные окрестности Киева, но в то же время была зафиксирована большая колона техники возле Козельца, что в Черниговской области. В ее составе были замечены установки ТОС-1.
На Слобожанском направлении оккупанты после того, как понесли существенные потери пытаются перегруппироваться, чтобы продолжить наступление на Лубны, Полтаву и Харьков. Кроме того, появились данные, что вражеские войска намерены взять дамбу Каневской ГЭС.
Наступление войск противника в сторону Изюма было остановлено на реке Северский Донец, теперь противник пытается накопить силы, чтобы возобновить атаку.
В течение дня также фиксировались попытки врага пойти на Николаев, однако это для него не увенчалось успехом.
Напомним, "Телеграф" ведет текстовую трансляцию основных событий войны россии в Украине, более подробно об этом читайте в материале: Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города.
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