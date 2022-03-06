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Оккупанты концентрируют усилия на Киеве, Харькове и Николаеве: в ВСУ подвели итоги 5 марта

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Наступление российских войск сопровождается масштабными разрушениями в украинских городах Новость обновлена 06 марта 2022, 02:19
Наступление российских войск сопровождается масштабными разрушениями в украинских городах

Войска противника начали перегруппировку на ряде направлений

В Вооруженных силах Украины подвели итоги десятого дня войны и рассказали о том, как обстоит ситуация с отражением российского вторжения.

Об этом проинформировала пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из ВОТ АР Крым", — говорится в сообщении.

Там сообщили, что противник продолжает совершать авианалеты из территории Беларуси на объекты инфраструктуры в Киевской и Житомирской областях.

Отмечается, что войска оккупанта не оставляют попыток выйти на северо-западные окрестности Киева, но в то же время была зафиксирована большая колона техники возле Козельца, что в Черниговской области. В ее составе были замечены установки ТОС-1.

На Слобожанском направлении оккупанты после того, как понесли существенные потери пытаются перегруппироваться, чтобы продолжить наступление на Лубны, Полтаву и Харьков. Кроме того, появились данные, что вражеские войска намерены взять дамбу Каневской ГЭС.

Наступление войск противника в сторону Изюма было остановлено на реке Северский Донец, теперь противник пытается накопить силы, чтобы возобновить атаку.

В течение дня также фиксировались попытки врага пойти на Николаев, однако это для него не увенчалось успехом.

Напомним, "Телеграф" ведет текстовую трансляцию основных событий войны россии в Украине, более подробно об этом читайте в материале: Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города.

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