Кулеба проведе зустріч із лавровим: де і коли

Глава МЗС України обіцяє висловити російському міністрові "сувору правду".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що має намір провести зустріч із главою МЗС росії сергієм лавровим, щоб обговорити питання завершення війни.

Про це він розповів, відповідаючи на запитання передплатників у Фейсбук.

За його словами, він планує вирушити до турецької Анталії 10 березня, якщо лавров теж захоче туди прилетіти.

Під час виступу на українському телебаченні Кулеба уточнив, що подивиться чи налаштований російський міністр на предметну розмову.

"Я готовий говорити з будь-ким заради того, щоб в Україні встановився мир і не вбивали українських громадян і не руйнували наші міста та села", — сказав він.

Кулеба зазначив, що має намір провести серйозну розмову, як "дипломат з дипломатом". Однак він підкреслив, що має намір висловити лаврову "сувору правду, на яку заслуговує", якщо той почне повторювати тези російської пропаганди.

Як повідомлялося раніше, 7 березня завершився третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії, проте істотних зрушень у переговорах досягнуто не було. За словами представника від України та радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, невеликий позитив можна помітити лише на обговоренні питання гуманітарних коридорів.