Кулеба проведет встречу с лавровым: где и когда

Глава МИД Украины обещает высказать российскому министру "суровую правду".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что намерен провести встречу с главой МИД россии сергеем лавровым, чтобы обсудить вопросы завершения войны.

Об этом он рассказал, отвечая на вопросы подписчиков в Фейсбук.

По его словам, он планирует отправиться в турецкую Анталью 10 марта, если лавров тоже захочет туда прилететь.

Во время выступления на украинском телевидении Кулеба уточнил, что посмотрит настроен ли российский министр на предметный разговор.

"Я готов говорить с любым ради того, чтобы в Украине установился мир и не убивали украинских граждан и не рушили наши города и села", — сказал он.

Кулеба отметил, что намерен провести серьезный разговор, как "дипломат с дипломатом". Однако он подчеркнул, что намерен высказать лаврову "суровую правду, которую заслуживает", если тот начнет повторять тезисы российской пропаганды.

Как сообщалось ранее, 7 марта завершился третий раунд переговоров между делегациями Украины и россии, однако существенных сдвигов в переговорах достигнуто не было. По словам представителя от Украины и советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, небольшой позитив можно заметить лишь обсуждении вопроса гуманитарных коридоров.