Заходи воєнного часу: в Україні дозволили оформляти шлюб без особистої присутності, але не всім

Нові норми діятимуть до кінця воєнного стану.

У зв’язку з початком повномасштабного військового вторгнення росії життя простих українців змінилося, але не зупинилося. Проте уряд України вживає заходів, щоб врахувати нові реалії та спростити життя населенню. Зокрема, торкнулося це і процесу реєстрації шлюбу, якщо йдеться про військовослужбовців або працівників/працівниць силових структур.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Зокрема, зазначається, що якщо наречений або наречена належать до таких, то процедура оформлення шлюбу може проводитися без особистої присутності одного з них. Для цього військовослужбовцю або силовику необхідно подати заяву про свою згоду безпосередньо своєму начальнику або командиру, який зможе підтвердити достовірність підпису та передати документ до РАГСу.

Крім того, відповідна реєстрація може проводитися і засобами відеозв’язку, якщо один або обоє не можуть особисто бути присутніми при реєстрації шлюбу.

Постанова Кабміну діятиме з моменту публікації та до завершення воєнного стану.

Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованому Мелітополі, попри присутність у місті російських військ, місцева влада продовжує виконувати свої обов’язки, і навіть зареєструвала шлюб. "Телеграф" дізнався подробиці цього незвичайного одруження з перших вуст.