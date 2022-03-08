"Вийшов у магазин, мене запакували": правда про мобілізацію від полоненого бойовика "ЛНР"
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Загарбник заявив, що навіть не вміє стріляти.
У вівторок, 8 березня, на 13-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Служба безпеки України поділилася відео з допитом полоненого на Донбасі окупанта.
Відповідне відео доступне на телеграм-каналі СБУ.
На відео полонений бойовик "ЛНР" зізнається, що не хотів воювати та потрапив на війну зовсім випадково. 1 березня його зловила окупаційна влада біля продуктового магазину, а потім на самоскиді його разом з іншими відправили на війну. Полонений зізнався, що під час обстрілу заліз у танк і ховався. Також загарбник заявив, що не стріляв, адже не вміє стріляти. Крім того, він закликав інших мешканців ОРДЛО всіляко уникати мобілізації та ховатися від "влади".
"Вийшов у магазин за продуктами, мене запакували прямо на вулиці та привезли в якусь будівлю. Потім завантажили у самоскид і з іншими повезли далі", — розповів полонений про мобілізацію.
"Що ж, бажаємо ворогові, щоб у них було більше таких воїнів. Україна обов’язково переможе! Ми на своїй землі! Слава Україні!" — зазначили у СБУ.
Раніше повідомлялося, що російський загарбник у полоні поговорив зі своєю матір’ю.
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