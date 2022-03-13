Командування росіян не розуміє своїх завдань в Україні: у ЗСУ дали звіт за 12 березня

Противник був зупинений на більшості напрямків і намагається відновити боєздатність

Окупаційні війська в Україні продовжують вести наступальну операцію, проте судячи з їх дій російське командування не має уявлення про свої стратегічні завдання та кінцеву мету.

Про це йдеться у щоденному зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що противник проводить дії, спрямовані на відновлення наступу на ряді напрямків, однак через жорсткий опір українських захисників так і не зміг досягти своїх цілей.

"Характер дій свідчить про невизначеність військового керівництва російської федерації у питаннях стратегічних завдань та кінцевої мети так званої "спеціальної військової операції"", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що противник зазнав серйозних втрат і був зупинений на переважній більшості напрямків.

Також у Генштабі повідомили, що на Волинському напрямку противник вів розвідку за допомогою безпілотників, але наступальних операцій там не проводив. Тим не менш, все ще існує ймовірність того, що білоруські військові будуть задіяні у вторгненні.

На Слобожанському напрямку ворог намагався наступати на Ізюм та Слов’янськ, проте через великі втрати біля Харкова був змушений вивести одну з БТГ на територію росії.

Повідомляється, що противник має незначний успіх на Волноваському напрямі, а також намагається безрезультатно наступати на Кривий Ріг, куди підтягує резерви зі складу ВДВ.

Як повідомлялося раніше, українська розвідка отримала інформацію про те, що у окупантів виникли серйозні проблеми із забезпеченням своїх військових необхідними речами, включаючи їжу. Тому окупантам дозволили займатися мародерством.