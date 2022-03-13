Командование россиян не понимает своих задач в Украине: в ВСУ дали отчет за 12 марта

Противник был остановлен на большинстве направлений и пытается восстановить боеспособность

Оккупационные войска в Украине продолжают вести наступательную операцию, однако судя по их действиям российское командование не имеет представления о своих стратегических задачах и конечной цели.

Об этом говорится в ежедневной сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что противник проводит действия направленные на возобновление наступления на ряде направлений, однако из-за жесткого сопротивления украинских защитников так и не смог достичь своих целей.

"Характер действий свидетельствует о неопределенности военного руководства российской федерации в вопросах стратегических задач и конечной цели так называемой "специальной военной операции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что противник понес серьезные потери и был остановлен на подавляющем большинстве направлений.

Также в Генштабе сообщили, что на Волынском направлении противник вел разведку с помощью беспилотников, но наступательных операций там не проводил. Тем не менее все еще существует вероятность того, что белорусские военные будут задействованы во вторжении.

На Слобожанском направлении враг пытался наступать на Изюм и Славянск, однако из-за больших потерь возле Харькова был вынужден вывести одну из БТГ на территорию россии.

Сообщается, что противник имеет незначительный успех на Волновахском направлении, а также пытается безуспешно наступать на Кривой Рог, куда подтягивает резервы из состава ВДВ.

Как сообщалось ранее, украинская разведка получила информацию о том, что у оккупантов возникли серьезные проблемы с обеспечением своих военных необходимыми вещами, включая еду. Поэтому оккупантам разрешили заниматься мародерством.