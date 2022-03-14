Полонений російський строковик звернувся до путіна: ви всіх обдурили

президент росії відправляє на вірну загибель до України солдатів-строковиків

У понеділок, 14 березня, у приміщенні "Ukraine Media Center" проходить брифінг військовополонених солдат-строковиків із російської федерації, яких відправили на війну до України. Наразі рашисти перебувають у полоні наших бійців та звинувачують російського президента володимира путіна у злочинній брехні.

Про це один із полонених заявив під час пресбрифінгу.

"Чому ви кажете, товаришу президент, що нас тут нема?! Нас тут убивали, це ви винні…", — заявив російський солдат.

Окрім того, окупанти розповідають, що на брифінг йти та розповідати правду їх ніхто не примушує. Це абсолютно добровільне рішення. Ба більше, переважна більшість російських солдатів навіть заявляє про те, що хотіли б залишитись в Україні, мовляв, відношення до них тут навіть у полоні набагато краще, аніж у лавах російської армії.

Строковики бідкаються, що командири, не розповідаючи їм правди про військові дії на території української держави, а вони вимушені гинути на українських територіях як "гарматне м'ясо".

"Якщо тобі кажуть, що все гаразд – не вір. Росія вчинила злочин. Я вже зробив це. Перед тим, як виїхати, я дзвонив і казав, що не знаю, що буде далі. Мене могли вбити, але я тут живий. Єдине, від чого я можу загинути, це від ударів своїх літаків. Намагайтеся, щоб це все закінчилося, і наші пацани повернуться додому", — звернувся до своєї мами один з полонених.

Брифінг полонених російських солдат-строковців

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бійцям "Азова" вдалося взяти у полон одного з мобілізованих окупантами так званої "ДНР" солдата, який розповів про долю мобілізованих бойовиками на Донбасі.