"Вигрібати цю пекельну яму ми будемо самі": у мережі відверто висловилися про війну росії проти України

Російське вторгнення зруйнувало життя багатьох українців.

Поки росіяни продовжують бомбардувати українські міста, багато жителів нашої країни починають відчувати емоційне вигоряння.

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Своїми думками щодо цього поділився політтехнолог Ростислав Моховиков.

"Я емоційно згорів. Емоцій не залишилося. Я не впав духом. Ні.

Просто, після бомбардувань пологових будинків та лікарень, розстрілів евакуації, смерті дітей, спалених міст, пам’яток архітектури та церков. Писати та кричати комусь щось. Не має сенсу.

Повторюся. У світі інтернету, камер спостереження, супутників. Нічого нікому не треба доводити.

Злочини проти людини в Україні. Мабуть, не для всіх у світі є злочинами проти людства.

Вигрібати цю пекельну яму ми будемо самі.

Нам не закриють жодного неба.

Ніхто не воюватиме на нашому боці. Все це спричинить світову катастрофу.

Нам даватимуть зброю, боєприпаси та гуманітарну підтримку.

Для підтримки життя. І для боротьби.

Україна – історично так склалося.

Форпост Європи від навали східних варварів.

По суті, Україна на сьогодні втратила вже близько двох мільйонів людей населення.

За два тижні!

І всі українські громадяни були позбавлені більшості прав людини внаслідок російської військової агресії.

Ми втратили право на життя, свободу та недоторканність

Тисячі втратили життя.

Сотні тисяч на окупованих територіях – свободи та недоторканності.

Сотні тисяч у блокадних Маріуполі, Ірпені, Бучі потрапили в заручники, зазнають тортур і перебувають у нелюдських умовах.

Ми втратили право на працю.

Десятки мільйонів втратили роботу та засоби для існування.

Моя сім’я у тому числі.

На освіту.

Мільйони дітей та молодь втратили можливість навчатися.

Мій син у тому числі.

В нас відібрали право на приватну власність.

Сотні тисяч втратили всі накопичення — будинки, квартири, домашнє начиння, автомобілі та інше.

Економіка країни буде довгий час воєнною. У ній домінуватиме державне військове замовлення.

І кожному доведеться знайти своє місце. Нову спеціальність.

У тому числі й мені.

Прочитайте декларацію з прав людини. Що ми втратили.

Закресліть непотрібне. Закресліть усі.

Ворог нашого народу сам себе знелюдив.

Його можна і треба ненавидіти.

Але немає сенсу його недооцінювати. Це помилка.

Це не плюгаві, дрібні, невмілі, маломотивовані солдати та офіцери, які приїхали на навчання кудись випадково за наказом.

Це вбивці, які усвідомлено виконують свою функцію без моральних бар’єрів. Незалежно від віку та фізичних кондицій.

Вони бачать житлові квартали та бомблять їх. Стріляють по біженцях та гуманітарним конвоям.

Ми їм вороги. На знищення.

І ніхто там не прокинеться і не скаже свого слова проти, тим більше не вийде на барикади. За винятком одиниць.

Зрозумійте.

Потрібно прийняти той факт, що це також "патріоти своєї країни".

Як написав один мій колишній колега. З Росії.

Цитата:

"А про політику та війну я більше не хочу і не буду нічого писати. Тому що позиція моя вкрай суперечлива, складна і я сам себе лякаюсь. Тому що я категорично проти війни й досі вважаю, що можна було домовитися, …. що "спецоперація" це помилка, щобільше, я усією душею з Україною і з моїми друзями там... Але... я патріот своєї країни та в цей шалений важкий час не зраджу Росію, не відвернуся, не всаджу ніж у спину. Прапор у мене може бути тільки один. І так буде завжди…"

Кінець цитати.

І реальна надія лише на руйнування їхньої економіки. На санкції. Їх потрібно більше та жорсткіше. До нескінченності.

Що б у Росії залишився один вибір. Або ти вмираєш з голоду, від нестачі ліків, від антисанітарії. Або підтримуєш та фінансуєш війну в Україні.

Але треба розуміти.

Що всі санкції, всі економічні проблеми, які впадуть на голову Росії. Усі трупи їхніх солдатів, знищені на нашій території. Ненавистю буде спрямовано на весь світ. Але насамперед на нас. У форматі бомбардувань, ракет та снарядів. До того ж для багатьох там це буде єдиний фінансований "соціальний ліфт".

Загнаний звір завжди нападає.

Коли війна закінчиться, світ, у якому ми жили, закінчиться разом із нею.

Всюди. В Україні, в Європі та Світі.

І він, як завжди, буде кращим.

Повинен бути кращим.

Інакше страшні жертви цієї війни будуть марними.

Бережіть себе брати та сестри ”, — написав він.

Як повідомлялося раніше, у Міністерстві економіки повідомили, що з початку вторгнення російських військ в Україну окупанти завдали інфраструктури нашої країни збитків на понад 119 мільярдів доларів.