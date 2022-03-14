"Выгребать эту адскую яму мы будем сами": в сети откровенно высказались о войне россии против Украины

Российское вторжение разрушило жизни многих украинцев.

Пока россияне продолжают бомбить украинские города, многие жители нашей страны начинают ощущать эмоциональное выгорание.

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Своими мыслями на этот счет поделился политтехнолог Ростислав Моховиков.

"Я эмоционально сгорел. Эмоций не осталось. Я не упал духом. Нет.

Просто, после бомбежек роддомов и больниц, расстрелов эвакуации, смерти детей, сожженный городов, памятников архитектуры и церквей. Писать и кричать кому-то что-то. Не имеет смысла.

Повторюсь. В современном мире интернета, камер наблюдения, спутников. Ничего никому не нужно доказывать.

Преступления против человека в Украине. Видимо не для всех в мире являются преступлениями против человечества.

Выгребать эту адскую яму мы будем сами.

Нам не закроют никакое небо.

Никто не будет воевать на нашей стороне. Все это приведет к мировой катастрофе.

Нам будут давать оружие, боеприпасы и гуманитарную поддержку.

Для поддержания жизни. И для борьбы.

Украина — исторически так сложилось.

Форпост Европы от нашествия восточных варваров.

По сути Украина на сегодня потеряла уже около двух миллионов человек населения.

За две недели!

И все украинские граждане были лишены большинства прав человека в результате российской военной агрессии.

Мы потеряли право на жизнь, свободу и неприкосновенность

Тысячи лишились жизней.

Сотни тысяч на оккупированных территориях — свободы и неприкосновенности.

Сотни тысяч в блокадных Мариуполе, Ирпене, Буче попали в заложники, подвергаются пыткам и находятся в бесчеловечных условиях.

Мы потеряли право на труд.

Десятки миллионов лишились работы и средств к существованию.

Моя семья в том числе.

На образование.

Миллионы детей и молодежь лишились возможности учиться.

Мой сын в том числе.

У нас отобрали право на частную собственность.

Сотни тысяч потеряли все накопления — дома, квартиры, домашнюю утварь, автомобили и прочее.

Экономика страны будет долгое время военной. В ней будет доминировать государственный военный заказа.

И каждому придется найти свое новое место. Новую специальность.

В том числе и мне.

Прочтите декларацию прав человека. Что мы потеряли.

Зачеркните ненужное. Зачеркните все.

Враг нашего народа сам себя обесчеловечил.

Его можно и нужно ненавидеть.

Но нет смысла его недооценивать. Это ошибка.

Это не плюгавые, мелкие, неумелые, маломотивированные солдаты и офицеры, приехавшие на учения куда-то случайно по приказу.

Это убийцы которые осознанно выполняют свою функцию без моральных барьеров. Независимо от возраста и физических кондиций.

Они видят жилые кварталы и бомбят их. Стреляют по беженцам и гуманитарным конвоям.

Мы для них враги. На уничтожение.

И никто там не проснется и не скажет свое слово против, тем более не выйдет на баррикады. За исключением единиц.

Поймите.

Нужно принять тот факт, что это тоже "патриоты своей страны".

Как написал один мой бывший коллега. Из России.

Цитата:

"А о политике и войне я больше не хочу и не буду ничего писать. Потому что позиция моя крайне противоречива, сложна и я сам себя пугаюсь. Потому что я категорически против войны и до сих пор считаю, что можно было договориться, …. что "спецоперация" это ошибка, более того, я всей душой с Украиной и с моими друзьями там. Но… я патриот своей страны и в это безумное тяжелое время не предам Россию, не отвернусь, не всажу нож в спину. Флаг у меня может быть только один. И так будет всегда…"

Конец цитаты.

И реальная надежда только на разрушение их экономики. На санкции. Их нужно больше и жёстче. До бесконечности.

Что бы в России остался один выбор. Либо ты умираешь с голоду, от нехватки лекарств, от антисанитарии. Либо поддерживаешь и финансируешь войну в Украине.

Но надо понимать.

Что все санкции, все экономические трудности, которые свалятся на голову России. Все трупы их солдат, уничтоженные на нашей территории. Ненавистью будут направлены на весь мир. Но в первую очередь на нас. В формате бомбежек, ракет и снарядов. К тому же, для многих там, это будет единственный финансируемый "социальный лифт".

Загнанный зверь всегда нападает.

Когда война закончится, мир, в котором мы жили, закончится вместе с ней.

Везде. В Украине, в Европе и Мире.

И он, как всегда, будет лучше.

Обязан быть лучше.

Иначе страшные жертвы этой войны будут напрасны.

Берегите себя братья и сестры", — написал он.

Как сообщалось ранее, в Министерстве экономики сообщили, что с начала вторжения российских войск в Украину оккупанты нанесли инфраструктуре нашей страны ущерб более чем на 119 миллиардов долларов.