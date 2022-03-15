"Ми з України": потужне відео роботи українських льотчиків викликало захоплення в мережі

Українські льотчики – справжні герої.

Ось уже двадцятий день наші військові мужньо борються із російськими окупантами. Справжніми героями стали захисники неба, які без натовської допомоги прикривають небо і знищують ворога.

Командування Повітряних Сил України опублікувало у Facebook відео із кабіни пілота.

На відео видно тільки пілота в кабіні літака та небо позаду нього. Пілот у захисному шоломі та військовій формі.

Надійне джерело новин про війну

"Доброго вечора, ми з України! Air Force of Ukraine", — підписано відео.

За кілька годин відео набрало сотні лайків.

Зазначимо, український пілот із Васильківського аеродрому, якого прозвали "Привидом Києва", став уже справжньою легендою. Тільки в перші дні війни на МиГ-29 він знищив 20 літаків російських окупантів. Українці прозвали його жовто-блакитною ластівкою, ангелом та справжнім українським героєм.

Загалом українські військові знищили 77 літаків та 90 вертольотів російських загарбників. Тільки за 13 березня було вражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати.