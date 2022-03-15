Рус

"Ми з України": потужне відео роботи українських льотчиків викликало захоплення в мережі

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
5895
Український пілот у кабіні літака
Український пілот у кабіні літака

Українські льотчики – справжні герої.

Ось уже двадцятий день наші військові мужньо борються із російськими окупантами. Справжніми героями стали захисники неба, які без натовської допомоги прикривають небо і знищують ворога.

Командування Повітряних Сил України опублікувало у Facebook відео із кабіни пілота.

На відео видно тільки пілота в кабіні літака та небо позаду нього. Пілот у захисному шоломі та військовій формі.

Надійне джерело новин про війну

"Доброго вечора, ми з України! Air Force of Ukraine", — підписано відео.

За кілька годин відео набрало сотні лайків.

Зазначимо, український пілот із Васильківського аеродрому, якого прозвали "Привидом Києва", став уже справжньою легендою. Тільки в перші дні війни на МиГ-29 він знищив 20 літаків російських окупантів. Українці прозвали його жовто-блакитною ластівкою, ангелом та справжнім українським героєм.

Загалом українські військові знищили 77 літаків та 90 вертольотів російських загарбників. Тільки за 13 березня було вражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати.

Теги:
#Росія #Літак #ЗСУ
П’єр Закршевський
Україна
В Україні вбито ще одного західного журналіста: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
П’єр Закршевський
В Україні вбито ще одного західного журналіста: подробиці
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
росія руйнує себе: нове звернення Зеленського
Дата публікації
Категорія
Воєнний стан в Україні продовжується
Рада ухвалила рішення щодо воєнного стану: що це означає для українців
Дата публікації
Категорія
Обмеження торкнуться близького кола путіна
Велика Британія запровадила санкції проти людей путіна: під ударом шойгу, пєсков та топ-пропагандисти
Дата публікації
Категорія
Україна протистоїть російській армії 20 днів поспіль.
Війна - день 20: до росіян повільно приходить прозріння, а окупанти продовжують обстріл мирних міст України