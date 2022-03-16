На фронтові області суне мороз: синоптик назвала дату похолодання
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Морози протримаються в Україні до початку наступного тижня.
У частині фронтових українських регіонів очікується суттєве похолодання — мова про Сумську, Харківську, Луганську та Полтавську області.
Такий прогноз оприлюднила народна синоптикиня Наталка Діденко на власній сторінці у Facebook.
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За її словами, похолодання наступить вже з середи, 16 березня, і триватиме до кінця тижня.
Так, найнижчою температура повітря буде на Харківщині, Сумщині, Луганщині, Полтавщині — стовпчики термометрів покажуть вночі -7-13, вдень -1-4 градуси.
На решті території України температура вночі коливатиметься у межах -3-8 градусів, а вдень передбачається 0+5 градусів.
Найтепліше 16-го березня буде у західних регіонах — максимальні показники досягнуть +6+12 градусів.
За прогнозом Наталки Діденко, дощів протягом дня не очікується, але в Карпатах та на Закарпатті можливий мокрий сніг.
У Києві в середу також трохи похолодає: вночі -4, вдень +3 градуси. Опадів не передбачається.
Потепління повернеться в Україну аж на наступному тижні.
Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода в Україні до кінця березня.