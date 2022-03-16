На фронтові області суне мороз: синоптик назвала дату похолодання

Морози протримаються в Україні до початку наступного тижня.

У частині фронтових українських регіонів очікується суттєве похолодання — мова про Сумську, Харківську, Луганську та Полтавську області.

Такий прогноз оприлюднила народна синоптикиня Наталка Діденко на власній сторінці у Facebook.

Читайте також: Категорія Суспільство На українців чекає тепло, а потім різкі морози: прогноз погоди на тиждень Найближчі два дні будуть теплими, а із середини тижня в Україні – похолодання на 2-5 градусів.

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За її словами, похолодання наступить вже з середи, 16 березня, і триватиме до кінця тижня.

Так, найнижчою температура повітря буде на Харківщині, Сумщині, Луганщині, Полтавщині — стовпчики термометрів покажуть вночі -7-13, вдень -1-4 градуси.

На решті території України температура вночі коливатиметься у межах -3-8 градусів, а вдень передбачається 0+5 градусів.

Найтепліше 16-го березня буде у західних регіонах — максимальні показники досягнуть +6+12 градусів.

За прогнозом Наталки Діденко, дощів протягом дня не очікується, але в Карпатах та на Закарпатті можливий мокрий сніг.

У Києві в середу також трохи похолодає: вночі -4, вдень +3 градуси. Опадів не передбачається.

Потепління повернеться в Україну аж на наступному тижні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода в Україні до кінця березня.