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На фронтові області суне мороз: синоптик назвала дату похолодання

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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У деяких областях мороз буде відчутним
У деяких областях мороз буде відчутним

Морози протримаються в Україні до початку наступного тижня.

У частині фронтових українських регіонів очікується суттєве похолодання — мова про Сумську, Харківську, Луганську та Полтавську області.

Такий прогноз оприлюднила народна синоптикиня Наталка Діденко на власній сторінці у Facebook.

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За її словами, похолодання наступить вже з середи, 16 березня, і триватиме до кінця тижня.

Так, найнижчою температура повітря буде на Харківщині, Сумщині, Луганщині, Полтавщині — стовпчики термометрів покажуть вночі -7-13, вдень -1-4 градуси.

На решті території України температура вночі коливатиметься у межах -3-8 градусів, а вдень передбачається 0+5 градусів.

Найтепліше 16-го березня буде у західних регіонах — максимальні показники досягнуть +6+12 градусів.

За прогнозом Наталки Діденко, дощів протягом дня не очікується, але в Карпатах та на Закарпатті можливий мокрий сніг.

У Києві в середу також трохи похолодає: вночі -4, вдень +3 градуси. Опадів не передбачається.

Потепління повернеться в Україну аж на наступному тижні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода в Україні до кінця березня.

Теги:
#Україна #Погода #16 березня #Наталка Діденко
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