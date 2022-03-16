Жителі Скадовська вимагають відпустити викраденого мера: росіяни застосовують сльозогінний газ (відео)

Російські окупанти повернулися до Скадовська.

Після того як стало відомо про викрадення мера Скадовська Олександра Яковлєва та секретаря міськради Юрія Палюха армією рф, мешканці міста вийшли на центральну площу з мітингом. Містяни вимагали звільнити голову міста.

Відео з мітингу опублікував нардеп Олексій Гончаренко у телеграм-каналі.

Надійне джерело новин про війну

На площі перед будівлею міської ради зібралося чимало людей з українськими прапорами, які скандували: "Мера!". Зазначимо, що мешканців Скадовська на мітинг закликав вийти місцевий активіст Артем Костюченко.

Щоб розігнати людей, окупанти відкрили вогонь та застосували сльозогінний газ до людей, які стоять на площі перед міськрадою.

Як повідомлялося раніше, російські окупаційні війська увійшли до Скадовська 9 березня, тоді вони винесли з будівлі міськради всі комп’ютери, а також блокували місцевих жителів, які збиралися на заходи до 208 річниці від дня народження Тараса Шевченка.

12 березня мер міста Яковлєв повідомив, що російська армія повністю покинула місто. Проте загарбники вирішили повернутись.