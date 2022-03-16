Рус

Жителі Скадовська вимагають відпустити викраденого мера: росіяни застосовують сльозогінний газ (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
453
У Скадовську знову відбувся мітинг Новина оновлена 16 березня 2022, 14:02
У Скадовську знову відбувся мітинг

Російські окупанти повернулися до Скадовська.

Після того як стало відомо про викрадення мера Скадовська Олександра Яковлєва та секретаря міськради Юрія Палюха армією рф, мешканці міста вийшли на центральну площу з мітингом. Містяни вимагали звільнити голову міста.

Відео з мітингу опублікував нардеп Олексій Гончаренко у телеграм-каналі.

Надійне джерело новин про війну

На площі перед будівлею міської ради зібралося чимало людей з українськими прапорами, які скандували: "Мера!". Зазначимо, що мешканців Скадовська на мітинг закликав вийти місцевий активіст Артем Костюченко.

Щоб розігнати людей, окупанти відкрили вогонь та застосували сльозогінний газ до людей, які стоять на площі перед міськрадою.

Як повідомлялося раніше, російські окупаційні війська увійшли до Скадовська 9 березня, тоді вони винесли з будівлі міськради всі комп’ютери, а також блокували місцевих жителів, які збиралися на заходи до 208 річниці від дня народження Тараса Шевченка.

12 березня мер міста Яковлєв повідомив, що російська армія повністю покинула місто. Проте загарбники вирішили повернутись.

Теги:
#Мітинг #Війна #Скадовськ
Володимир Зеленський та володимир путін
Україна
Зустріч Зеленського з путіним: у ОП заявили про підготовку документів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський та володимир путін
Зустріч Зеленського з путіним: у ОП заявили про підготовку документів
Дата публікації
Категорія
ППО
США та НАТО відправлять в Україну потужну зброю: що відомо
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський виступив перед Конгресом США та запропонував створити новий союз країн
Дата публікації
Категорія
Ігор Жовква оцінив поточний стан справ в Україні
Україна має мислити реалістично: сьогодні нас не готові бачити членом НАТО - заступник голови ОП
Дата публікації
Категорія
Росіяни б’ють артилерією по мирних багатоповерхівках
Війна – день 21: росія відгрібає за всіма напрямками, але продовжує осатаніло вбивати українців