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Викрадений окупантами мер Скадовська записав звернення: відео

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Мер Скадовська Олександр Яковлєв звільнений Новина оновлена 16 березня 2022, 14:51
Мер Скадовська Олександр Яковлєв звільнений

Мер повідомив, що з ним усе гаразд

Мер Скадовська Олександр Яковлєва, якого раніше викрали російські окупанти, заявив, що його вже відпустили.

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Відповідне звернення він опублікував у своєму Фейсбуці.

"З нами поспілкувалися, вже мене відпустили, все добре. Також обіцяли відпустити й решту людей, з якими спілкуються. Прошу заспокоїтись, нічого нам зараз не загрожує", — сказав мер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після того, як стало відомо про викрадення мера Скадовська Олександра Яковлєва та секретаря міськради Юрія Палюха армією росії, жителі міста вийшли на центральну площу на мітинг. Містяни вимагали звільнити голову міста.

Нагадаємо, російські окупаційні війська увійшли до Скадовська 9 березня, тоді вони винесли з будівлі міськради всі комп’ютери, а також блокували місцевих жителів, які збиралися на заходи до 208 річниці від дня народження Тараса Шевченка.

12 березня мер міста Яковлєв повідомив, що російська армія повністю покинула місто. Проте загарбники вирішили повернутись.

Теги:
#Росія #Мер #Скадовськ
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