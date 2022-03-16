Ми ведемо війну за Європу: у Зеленського оцінили перспективи реального членства в ЄС

Вступ України до ЄС це також одна з гарантій безпеки України.

Європейська комісія все ще розглядає заявку України на пришвидшений вступ до Євросоюзу і наразі вивчається відповідність нашої країни встановленим критеріям, зокрема безпековий. ЄС вже зробив надзусилля, коли за тиждень після подачі Зеленський заяви про вступ перейшов до її опрацювання, однак для України такі темпи все ще вважаються повільними.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

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За його словами, є деякі країни, які нібито і не є проти пришвидшеного вступу України до ЄС, однак вони при цьому зовсім нічого не роблять аби це відбувалося.

"На сьогодні триває етап розгляду нашої заявки Європейською комісією. Вона зараз має вивчити відповідність України Копенгагенським критеріям — це умова, без якої не можна починати переговори про вступ. Ми ведемо війну за Європу, і до цих критеріїв має бути доданий ще один критерій — безпековий. Адже Україна зараз одна робить більше, ніж усі члени ЄС щодо захисту європейського континенту", — повідомив заступник голови ОП.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква

Жовква додав, що Україна вже провела певну роботу, щоб відповідати встановленим ЄС критеріям і це було відзначено ще під час саміту Україна-ЄС у жовтні минулого року. Зокрема, тоді говорилося з про виконання копенгагенських критеріїв.

"Тому ми розраховуємо, що Європейська комісія візьме це до уваги й бюрократичний процес, який іноді триває роками, буде пройдено швидше. Хоча те, що вони за один тиждень пройшли від подачі заявки президентом України до прийняття рішення про її опрацювання — це вже космічна швидкість. Але для нас це надто повільно. Наш Уряд вже працює", — зазначив український дипломат.

Після того, як Україна пройде перевірку на відповідність критеріям, її вступ у Європейський Союз надалі залежатиме від країн-членів. Саме вони, як пояснює Ігор Жовква, мають дати сигнал про початок переговорів про вступ і лише тоді Україна зможе отримати статус країни-кандидата. Останнє дасть нашій країні доступ до структурних фондів ЄС, а вже їх можна буде залучити до економічного відновлення України.

До слова, вчорашній візит в Україну прем’єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії до України був присвячений питанню, як вже зараз залучити кошти від ЄС на відновлення України.

"Ще до війни була розмова про донорську конференцію, яку ЄС мав провести для України. І зараз ця ідея набуває ще більшої актуальності. Президент України в постійному контакті з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем і президенткою Єврокомісії Урсулою фон Дер Ляйєн і щодо цього питання. Вступ України до ЄС це також одна з гарантій безпеки України", — резюмував Ігор Жовква.

Раніше "Телеграф" повідомляв, США та Євросоюз готують ще два потужні удари по економіці росії.