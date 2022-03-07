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У ЄС розповіли, коли розглянуть заявку України на вступ

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Шарль Мішель Новина оновлена 07 березня 2022, 16:20
Шарль Мішель

У Єврораді поділились новинами.

У понеділок, 7 березня, на 12-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну в європейській раді окреслили терміни розгляду української заявки на вступ до Європейського Союзу.

Глава Євроради Шарль Мішель повідомив, що це питання розглядатимуть найближчим часом.

"Зявка України на вступ до ЄС обговорюватиметься вже найближчими днями", — заявив Мішель.

Проте не всі країни-члени ЄС погоджуються прийняти Україну в європейську сім’ю. За інформацією Bloomberg, Німеччина та Нідерланди виступають проти того, щоб цього тижня надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Повідомляється, що такої думки дотримується і низка інших країн Євросоюзу.

Нагадаємо, Європейський Союз ввів безпрецедентні санкції щодо Росії. До речі, санкційний тиск буде посилено по відношенню щодо рф. В неділю, 6 березня, в ЄС зробили кілька неприємних для України заяв щодо видачі нашій країні радянських бойових літаків.

Раніше повідомлялося, що в Білорусь прилетів літак Віктора Януковича, а в Росії оновили свої умови до України.

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#Євросоюз #Шарль Мішель
Шарль Мішель
Політика
У ЄС розповіли, коли розглянуть заявку України на вступ
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