Потепління не за горами: скільки в Україні ще протримаються морози

Тепліти у нашій країні почне після вихідних

Період холодів в Україні добігає кінця і вже скоро до нашої країни прийде довгоочікуване потепління.

Про це свідчать дані Gismeteo.

За його інформацією, після п’ятниці, 18 березня, денна температура повітря поступово підніметься, проте нічні морози затримаються в країні ще на кілька днів.

Найтепліша погода очікується у західних областях України. Наприклад, у Львові стовпчики термометра вдень піднімуться до +10 градусів за Цельсієм, а протягом наступного тижня взагалі варто очікувати тепла до +20 градусів.

Найбільше прохолодно буде на Сході нашої країни. У Харкові холоди ще відчуватимуться на початку наступного тижня, а потепління можна буде відчути лише з середи, 23 березня.

Помітних опадів цього тижня теж не очікується, проте періодично сонце ховатиметься за хмарами.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Станіслав Щедрін розповідав "Телеграфу" про те, якою буде весна 2022 року. За його прогнозами, помітне потепління варто чекати в Україні лише після 5 квітня, проте разом із ним українцям також варто приготуватися до опадів.