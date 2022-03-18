Потепление не за горами: сколько в Украине еще продержатся морозы

Теплеть в нашей стране начнет после выходных

Период холодов в Украине подходит к концу и уже скоро в нашу страну придет долгожданное потепление.

Об этом свидетельствуют данные Gismeteo.

Согласно его информации, после пятницы, 18 марта, дневная температура воздуха постепенно начнет подниматься, однако ночные морозы задержатся в стране еще на несколько дней.

Наиболее теплой погода ожидается в западных областях Украины. Например, во Львове столбики термометра днем поднимутся до +10 градусов по Цельсию, а в течение следующей недели и вовсе стоит ожидать тепла до +20 градусов.

Наиболее прохладно будет на Востоке нашей страны. В Харькове холода еще будут ощущаться в начале следующей недели, а потепление можно будет ощутить лишь к среде, 23 марта.

Заметных осадков на этой неделе тоже не ожидается, однако периодически солнце будет скрываться за облаками.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Станислав Щедрин рассказывал "Телеграфу" о том, какой будет весна в 2022 году. По его прогнозам, заметное потепление стоит ждать в Украине лишь после 5 апреля, однако вместе с ним украинцам также стоит приготовиться к обильным осадкам.