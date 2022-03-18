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Ворожий винищувач СУ-34 збили "Стінгером" під Києвом

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Прицільне попадання у російську ворожу техніку Новина оновлена 18 березня 2022, 11:06
Прицільне попадання у російську ворожу техніку

Українські захисники успішно закривають небо над Київщиною власними зусиллями

На 23-ий день протистояння України російським загарбникам у Бучанському районі Київської області бійці протиповітряної оборони Сухопутних військ України ювелірно знешкодили ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34.

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Ще одну хорошу новину щодо нових успіхів українських військових у п'ятницю, 18 березня, у своєму Telegram-каналі оприлюднила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Згідно з вказаними відомостями, ворожий літак було знищено за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер" уранці, близько 8:15, після чого російська літальна машина впала на тимчасово окупованій території. Катапультування екіпажу помічено не було, тож, ймовірніше за все, він стане добривом на родючій українській землі.

"Перемога буде за нами. Слава Україні!", — невпинно наголошують українські захисники.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як неподалік столиці українським військовим вдалося підбити ще один ворожий вертоліт Ка-52, окрім того, такий самий літальний апарат з російської федерації захисники України знищили й у районі Скадовська, що в Херсонській області. Згідно з попередніми даними його пілот не встиг катапультуватися, тож згорів живцем.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Літак
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