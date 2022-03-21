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"Правильне місце, щоб знайти мир": Зеленський розповів, де можуть пройти його переговори з путіним

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Зеленський Новина оновлена 21 березня 2022, 01:19
Володимир Зеленський

Президент України розповів, де можуть пройти переговори із російським диктатором

Уряд Ізраїлю намагається знайти переговорні шляхи, щоб посадити росію за стіл переговорів з Україною.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення.

За його словами, не виключено, що переговори відбудуться у Єрусалимі.

"Це правильне місце, щоб знайти світ. Якщо це можливо", — додав він.

При цьому він нагадав, що напередодні він виступив із відеозв’язку в парламенті Ізраїлю. Цей факт, за його словами, має дуже складне завдання перед російськими пропагандистами, оскільки таке в історії трапляється вперше.

"Президент України, якого в росії звинувачують у нацизмі, виступав у кнесеті перед народом Ізраїлю. Вже один цей факт підтверджує, наскільки у Москві все не так", — зазначив Зеленський.

Як повідомлялося раніше, президент України виступив перед кнесетом увечері 20 березня, при цьому його виступ також транслювався на великому екрані в Тель-Авіві на площі Габіма, де на цей момент проходила багатотисячна акція на підтримку України.

Теги:
#Україна #Ізраїль #Володимир Зеленський
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