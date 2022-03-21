Цифра не остаточна: ООН назвала кількість убитих мирних українців за час війни з рф

В ООН повідомили про численні жертви серед цивільного населення.

Поки російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат в особовому складі, від обстрілів і бомбардувань страждають мирні українці. Майже через місяць збройного протистояння, від рук рашистів в Україні загинуло 902 мирні жителі.

Таку цифру опублікували у звіті управління ООН з прав людини за 20 березня.

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Відповідно до звіту ООН, за час війни в Україні від бомбардувань з боку окупантів, з 4 години ранку 24 лютого 2022 року, до 24:00 19 березня 2022 року, було зафіксовано 2361 жертву серед цивільного населення: 902 загиблих та 1459 поранених. Зазначимо, що серед загиблих 75 убитих дітей.

В ООН зазначають, що більшість жертв загинули або були поранені внаслідок бомбардування вибуховими пристроями з великою площею поразки, обстрілами важкої артилерії, ракетними системами залпового вогню та ракетними та повітряними ударами.

На жаль, реальна цифра жертв значно вища, адже через те, що продовжуються активні бойові дії, відсутня актуальна інформація.

Як повідомлялося раніше, 20 березня столиця України знову зазнала обстрілів з боку росіян. Так вдень уламки снаряда впали на житлову багатоповерхівку у Святошинському районі, після чого там виникла пожежа. Відомо, що двом жителям знадобилася шпиталізація.

Обстріли відбувалися і в інших областях України, наприклад, кілька снарядів впали на території Житомирської області, внаслідок чого було зруйновано кілька будівель, а поранення отримали троє людей.