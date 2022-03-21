ЗСУ похвалилися новим трофейним танком окупантів (фото)

Бойовий склад ЗС України поповнився новим російським танком

На 26-ий день протистояння російським загарбникам українські військові поділилися ще однією хорошою новиною щодо нового цінного трофею у вигляді танку окупантів з російської федерації.

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Відповідну інформацію на своїй сторінці в соцмережі у понеділок, 21 березня, оприлюднив пресцентр Генерального штабу Збройних Сил України.

"У Київській області до лав ЗС України стане ще один трофейний танк. Хлопці тільки дещо підремонтують, бо як забирали — трохи пошкрябали.", — йдеться в тексті публікації.

Російський танк

Тепер бойова машина окупантів буде служити українським захисникам, обороняючи Батьківщину від фашистів з російської федерації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українським військовим вдалося заволодіти російським комплексом радіоелектронної боротьби, який тепер працює в лавах Збройних сил проти самих же окупантів.

Окрім того, під час знищення цілої колони російських військових під Прилуками, бійці ЗСУ поповнили парк бойової техніки черговою рашистською одиницею — РСЗВ "Ураган"