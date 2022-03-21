Російські винищувачі засікли над Польщею – країна є членом НАТО

Росія намагається спровокувати НАТО, зазначає журналіст

Український журналіст Юрій Бутусов із посиланням на дані радарів заявив, що 21 березня російський винищувач-бомбардувальник зайшов у повітряний простір Польщі.

Оперативно про головне читайте у нашому Telegram-каналі

За інформацією журналіста, сьогодні о 13.15 російський винищувач-бомбардувальник пролетів над Волинню і зайшов у повітряний простір Польщі. Інформацію підтверджено даними радарів, наші союзники також зафіксували проліт, повідомляє Бутусов.

"Інцидент стався відразу після заяви керівництва Польщі про можливий напрям польських миротворців в Україну для забезпечення безпеки мирних жителів. Росія провокує зіткнення зі збройними силами НАТО", — зазначив журналіст.

Читайте також: Категорія Україна Під Чугуєвом ЗСУ збили винищувач російських окупантів Українські системи ППО продовжують захищати небо від ворожої авіації

Згодом цю інформацію підтвердив колишній міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Він також повідомив, що бомбардувальник російської армії пролетів над Волинню та зайшов у повітряний простір Польщі. І заявив, що цю інформацію підтверджено.

"Не закриваючи небо в Україні, можна дочекатися необхідності швидкого закриття неба вже в Польщі... Це не випадковість. Подія сталася після заяви про можливий напрямок польських миротворців в Україну для забезпечення безпеки цивільних", — зазначив Криклій.

Як повідомляв "Телеграф", Польща вдвічі збільшить свою армію на території України. Також Польща збільшить витрати на армію із 2,2% ВВП до 3%.

Раніше повідомлялося, що Польща пропонує запровадити миротворців в Україну.