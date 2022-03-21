Рус

Російські винищувачі засікли над Польщею – країна є членом НАТО

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
167
російський винищувач Новина оновлена 21 березня 2022, 17:02
російський винищувач

Росія намагається спровокувати НАТО, зазначає журналіст

Український журналіст Юрій Бутусов із посиланням на дані радарів заявив, що 21 березня російський винищувач-бомбардувальник зайшов у повітряний простір Польщі.

Оперативно про головне читайте у нашому Telegram-каналі

За інформацією журналіста, сьогодні о 13.15 російський винищувач-бомбардувальник пролетів над Волинню і зайшов у повітряний простір Польщі. Інформацію підтверджено даними радарів, наші союзники також зафіксували проліт, повідомляє Бутусов.

"Інцидент стався відразу після заяви керівництва Польщі про можливий напрям польських миротворців в Україну для забезпечення безпеки мирних жителів. Росія провокує зіткнення зі збройними силами НАТО", — зазначив журналіст.

Згодом цю інформацію підтвердив колишній міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Він також повідомив, що бомбардувальник російської армії пролетів над Волинню та зайшов у повітряний простір Польщі. І заявив, що цю інформацію підтверджено.

"Не закриваючи небо в Україні, можна дочекатися необхідності швидкого закриття неба вже в Польщі... Це не випадковість. Подія сталася після заяви про можливий напрямок польських миротворців в Україну для забезпечення безпеки цивільних", — зазначив Криклій.

Як повідомляв "Телеграф", Польща вдвічі збільшить свою армію на території України. Також Польща збільшить витрати на армію із 2,2% ВВП до 3%.

Раніше повідомлялося, що Польща пропонує запровадити миротворців в Україну.

Теги:
#Польща #Росія #Винищувачі
Дмитро Кухарчук оцінив ситуацію в Маріуполі
Інтерв'ю
Ціль рашистської орди - стерти Маріуполь з лиця земля - командир батальйону "Азов"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Кухарчук оцінив ситуацію в Маріуполі
Ціль рашистської орди - стерти Маріуполь з лиця земля - командир батальйону "Азов"
Дата публікації
Категорія
Російсько-українські переговори ще затягнуться
НАТО, поступки чи новий удар: куди нас приведуть переговори з росією
Дата публікації
Категорія
Олексій Арестович
путін втратив в Україні вже чотири свої армії: Арестович розкрив секретні дані
Дата публікації
Категорія
Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення
Вбивають і ґвалтують: у Міноборони назвали кількість жертв військових злочинів росії в Україні
Дата публікації
Категорія
Україна вже 26 днів протистоїть російським загарбникам
Війна — день 26: путін готовий кинути російських дітей на війну, а в окупованих містах проходять мітинги на підтримку України