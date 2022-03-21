Російські винищувачі засікли над Польщею – країна є членом НАТО
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Росія намагається спровокувати НАТО, зазначає журналіст
Український журналіст Юрій Бутусов із посиланням на дані радарів заявив, що 21 березня російський винищувач-бомбардувальник зайшов у повітряний простір Польщі.
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За інформацією журналіста, сьогодні о 13.15 російський винищувач-бомбардувальник пролетів над Волинню і зайшов у повітряний простір Польщі. Інформацію підтверджено даними радарів, наші союзники також зафіксували проліт, повідомляє Бутусов.
"Інцидент стався відразу після заяви керівництва Польщі про можливий напрям польських миротворців в Україну для забезпечення безпеки мирних жителів. Росія провокує зіткнення зі збройними силами НАТО", — зазначив журналіст.
Згодом цю інформацію підтвердив колишній міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Він також повідомив, що бомбардувальник російської армії пролетів над Волинню та зайшов у повітряний простір Польщі. І заявив, що цю інформацію підтверджено.
"Не закриваючи небо в Україні, можна дочекатися необхідності швидкого закриття неба вже в Польщі... Це не випадковість. Подія сталася після заяви про можливий напрямок польських миротворців в Україну для забезпечення безпеки цивільних", — зазначив Криклій.
Як повідомляв "Телеграф", Польща вдвічі збільшить свою армію на території України. Також Польща збільшить витрати на армію із 2,2% ВВП до 3%.
Раніше повідомлялося, що Польща пропонує запровадити миротворців в Україну.
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