Рус

Харків, Херсон і не тільки: сапери розповіли, скільки території України заміновано (карта)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
508
Вибухонебезпечні "презенти" окупанти лишили по всій країні Новина оновлена 22 березня 2022, 07:47
Вибухонебезпечні "презенти" окупанти лишили по всій країні

У багатьох регіонах небезпека існує, але не підтверджена офіційно

Вітчизняні сапери від початку російського вторгнення слідкують за кількістю території України, яка може виявитися вибухонебезпечною через замінування. Згідно висновків фахівців, які погоджені з оператором протимінної діяльності Demining Solutions, загальна цифра замінованих українських чорноземів дорівнює щонайменше 14% від усієї площі країни.

Про це повідомляє пресслужба ГО "Асоціація саперів України" на своїй Facebook-сторінці.

Спеціалісти зазначають, що частина припущень грунтується винятково на інформації, отриманій із відкритих джерел, та не часто є повністю підтвердженою. Інколи до переліку можливо замінованих територій вносять ті, які просто підозрюються військовими чи й навіть цивільними через підозрілу активність ворожих військ у цих місцях.

Серед найбільш "уражених" регіонів" — Херсонщина, Запоріжжя, Київщина та Чернігівщина. Значно менше подібних "презентів" розташовано на Харківщині та Сумщині. Часто росіяни мінують просто автодороги, щоб перешкодити пересуванню та вбити більше мирного населення.

Карта можливого розташування мін та вибухівки в Україні
Карта можливого розташування мін та вибухівки в Україні

За висновками спеціалістів, мінімум 82 525 квадратних кілометрів території України є замінованими.

Попри таку значну небезпеку, створену ворогом, українці продовжують констатувати значні проблеми у окупаційному війську. Мова — не лише про значні втрати, які вони понесли за майже місяць війни, а й про відсутність нормальної комунікації та забезпечення ресурсами.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Вибухівка #Сапери #Міни
Українські воїни на варті свободи країни
Україна
Ворог атакує на сході: свіжі карти боїв в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українські воїни на варті свободи країни
Ворог атакує на сході: свіжі карти боїв в Україні
Дата публікації
Категорія
Українці відбили багато атак за добу та самі місцями контратакували
Російські військові сотнями біжать від українців із поля бою — Генштаб ЗСУ
Дата публікації
Категорія
Рашисти увійшли на околиці міста
Місто в диму та техніка рф на околицях: як живе окупований Маріуполь (фото)
Дата публікації
Категорія
Одна з головних нестач російських окупантів — паливо
На Заході вказали на серйозні проблеми "другої армії світу" в Україні
Дата публікації
Категорія
Українські військові 27-ий день поспіль відбивають атаки російських окупантів
Війна - день 27: Захід заговорив про системи ППО для України, поки окупанти кидають бомби на українські міста