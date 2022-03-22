Харків, Херсон і не тільки: сапери розповіли, скільки території України заміновано (карта)

У багатьох регіонах небезпека існує, але не підтверджена офіційно

Вітчизняні сапери від початку російського вторгнення слідкують за кількістю території України, яка може виявитися вибухонебезпечною через замінування. Згідно висновків фахівців, які погоджені з оператором протимінної діяльності Demining Solutions, загальна цифра замінованих українських чорноземів дорівнює щонайменше 14% від усієї площі країни.

Про це повідомляє пресслужба ГО "Асоціація саперів України" на своїй Facebook-сторінці.

Спеціалісти зазначають, що частина припущень грунтується винятково на інформації, отриманій із відкритих джерел, та не часто є повністю підтвердженою. Інколи до переліку можливо замінованих територій вносять ті, які просто підозрюються військовими чи й навіть цивільними через підозрілу активність ворожих військ у цих місцях.

Серед найбільш "уражених" регіонів" — Херсонщина, Запоріжжя, Київщина та Чернігівщина. Значно менше подібних "презентів" розташовано на Харківщині та Сумщині. Часто росіяни мінують просто автодороги, щоб перешкодити пересуванню та вбити більше мирного населення.

Карта можливого розташування мін та вибухівки в Україні

За висновками спеціалістів, мінімум 82 525 квадратних кілометрів території України є замінованими.

Попри таку значну небезпеку, створену ворогом, українці продовжують констатувати значні проблеми у окупаційному війську. Мова — не лише про значні втрати, які вони понесли за майже місяць війни, а й про відсутність нормальної комунікації та забезпечення ресурсами.