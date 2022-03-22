На Заході вказали на серйозні проблеми "другої армії світу" в Україні

Росіяни здаються Заходу дуже безпорадними

Спроба росії взяти Україну штурмом триває вже 27-й день поспіль. На Заході його характеризують, як незграбний і неорганізований, адже рф, схоже, не спромоглася навіть визначити в армії одну-єдину людину, яка б керувала військовою стратегією та наступом.

Про це пишуть аналітики CNN.

Згідно з журналістськими джерелами в Мінобороні США, зараз підрозділи російської армії швидше змагаються між собою — особливо за ресурси. Координація між ними здебільшого відсутня, як і спроби окремих угруповань злитися в єдиний наступальний фронт. Чимало на це впливає і відсутність нормального постачання, зокрема палива.

До того ж "друга армія світу" має значні проблеми зі зв’язком — на це, за словами іноземних журналістів, вказують численні випадки мародерства щодо телефонів у мирного населення. За допомогою відтиснутих смартфонів російські солдати спілкуються не лише з рідними, а й один із одним.

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На думку військового аналітика, генерал-лейтенанта у відставці Марка Хертлінга, навіть якщо росія призначила єдиного командувача армії для війни з Україною, ця людина є абсолютно некомпетентною. Як мінімум, на це вказує велика кількість загиблих офіцерів із вищих чинів — командири, полковники, підполковники тощо.

"У них немає жодного досвіду в цьому, не в таких масштабах, — наголосив Хертлінг. — Пройшли десятиліття з того часу, як вони зробили щось такого масштабу. Те, що вони зробили в Сирії та Криму у 2014 році, ніщо порівняно з цим".

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Український журналіст Денис Попович поділяє думку, що російські війська не мають єдиного командування. При цьому будь-яка нормальна армія, на його думку, завжди має бути "відповідальним", у якого є свій штаб і підлеглі.

"Наприклад, за оборону і контрнаступ під Москвою у 1941 році відповідав товариш Жуков, — пояснює експерт. — А за оборону Сталінграда у 1942 році — товариш Чуйков. А за наступ на Сталінград — товариш Паулюс. А за оточення товариша Паулюса — знову товариш Жуков І так далі. А що за товариш безпосередньо командує вторгненням в Україну — мені незрозуміло. Може, воно так і треба?"

Втім, невдовзі очікується, що крім проблем із паливом та зв’язком у росіян з’являться ще одні — з кількістю самої техніки. І не тільки тому, що вони втрачають і її, і особовий склад "пачками". Існує ще й вплив санкцій, через які в Росії зупинився єдиний вагон, на якому виробляють танки.