Ворог атакує на сході: свіжі карти боїв в Україні

Ворог продовжує зміцнювати захоплені позиції

Війська росії напередодні, 21 березня, не робили масштабних бойових наступів, але все одно втрачають людей і техніку в боях. Обстріли тривають в українській столиці, а під Маріуполем тугіше стискається кільце облоги.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на карти боїв.

Чому росії не виграти війну проти України?

Як повідомляють в Institute for the Study of War війська росії на захід і схід від Києва не припиняють обстрілювати місто. Але при цьому ворог не робить активних наступальних дій. Подібна ситуація в районі великих міст на півночі та сході країни – Харкова, Чернігова, Сум.

Карта боїв в Україні на 22 березня

Російські війська зробили кілька спроб атак у Луганській та Донецькій областях та намагаються прорвати українську оборону в районі Маріуполя. Повідомляється, що геолокація на відео підтвердила участь кадировців в окупації та атаках на Маріуполь.

Карта боїв за Маріуполь

На карті DeepState відзначені не лише бої та обстріли, а також табори рашистів, а й місця військового успіху України, зокрема збитий безпілотник росіян у Чугуєві під Харковом.

Карта російського вторгнення в Україну

Збитими безпілотниками українські захисники не обмежилися — на службу країні направлять черговий трофейний танк.

Як раніше писав "Телеграф", більш ніж десята частина України замінована.