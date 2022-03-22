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Над Україною збито кілька російських ракет: фото

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Збита на Вінниччині ракета Новина оновлена 22 березня 2022, 16:16
Збита на Вінниччині ракета

Окупанти знову намагалися зруйнувати українські міста

У вівторок, 22 травня, на двадцять сьомий день протистояння України російським путінським військам, по всій Україні було особливо багато повітряних тривог, і ці попередження були дані недаремно. За день українські ППО знищили кілька ворожих ракет, у тому числі крилатих та "Точки У".

Одна з ракет була збита над Києвом, її залишки впали у річку Дніпро. Про це у своєму Telegram-каналі розповів радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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"Ймовірно, "Точка У" — пише Геращенко.

Ще одну крилату ракету збили над Одесою. Про це повідомив Telegram-канал "Новини Одеса Україна війна".

Крім цього, голова Вінницької ОДА Сергій Борзов на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що на Вінниччині збили російську крилату ракету "Іскандер". Судячи з фото, її уламки впали на полі.

Як повідомляв "Телеграф", за 26 днів війни російські військові втратили понад 15 тисяч людей та тисячі одиниць військової техніки у спробі захоплення України. Також за даними Генштабу, українська бомбардувальна та штурмова авіація продовжує завдавати нищівних ударів по скупченням техніки та живій силі супротивника.

Теги:
#Україна #Війна #Ракети
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