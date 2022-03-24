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"Ми просимо 1% ваших літаків": Зеленський емоційно звернувся до НАТО

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Володимир Зеленський Новина оновлена 24 березня 2022, 13:27
Володимир Зеленський

Україна потребує допомоги Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня виступив на саміті НАТО з проханням надати озброєння для захисту від нападу росії, оприлюднивши деталі українського запиту.

"Ви можете надати нам один відсоток від усіх ваших літаків. Один відсоток усіх ваших танків. Один відсоток! Ми не можемо просто це купити. Такі поставки безпосередньо залежать лише від рішення НАТО, від політичних, до речі, рішень", — сказав Зеленський.

На думку глави української держави, зброя Альянсу зможе забезпечити сто відсотків безпеки.

"Системи залпового вогню МЛРС. Протикорабельна зброя. Засоби протиповітряної оборони. Хіба можна вистояти в такій війні без цього?"

Отже, коли це все буде, це дасть нам так само, як і вам, сто відсотків безпеки. А нам потрібний один. А єдине, що я вимагаю від вас… Після такого місяця війни. Це прохання заради наших військових. Після такої війни проти росії", — зазначив президент України.

Зазначимо, що це вже друге звернення Зеленського до НАТО, вперше він звернувся 24 лютого — у день повномасштабного вторгнення росії. Також влада не раз просили забезпечити безпілотну зону над Україною.

У свою чергу генсек Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що небо над Україною НАТО не закриватимуть, бо бояться конфронтації з росією.

Теги:
#НАТО #Росія #Йенс Столтенберг #Володимир Зеленський
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