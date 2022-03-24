Окупанти обстріляли евакуаційний поїзд Київської області: подробиці

У деяких вагонах повибивало вікна

Окупаційна армія обстріляла евакуаційний потяг, який прямував з Києва до Івано-Франківська.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин у своєму телеграм-каналі.

За його словами, удару було завдано неподалік міста Васильків, що під Києвом. Внаслідок дій росіян, у трьох вагонах вибило вікна, але за попередніми даними обійшлося без постраждалих.

"Ворог ще раз прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру. Цього разу під обстріл потрапив евакуаційний поїзд із людьми. Це найсвятіше, що у нас зараз є", — повідомив він і закликав країни світу закрити небо над Україною, щоб подібні випадки не повторювалися в майбутньому.

Як повідомлялося раніше, окупанти зазнають серйозних втрат на полі бою, а тому нещадно обстрілюють мирні міста та об’єкти цивільної інфраструктури. Наприклад, у Харкові російська ракета впала неподалік черги за гуманітарною допомогою, через що загинули шість мирних жителів і ще 15 отримали поранення.

Також відомо, що на тимчасово непідконтрольних територіях окупанти масово викрадають мирних жителів, а потім вивозять їх на Сахалін та інші північні області росії.